L'art d'offrir des cadeaux chez les premiers hommes en Afrique : comment cette tradition a évolué

Dans de nombreux pays du monde, le mois de décembre est une période intense de commerce et d'échanges de cadeaux. Non seulement au sein des familles, mais aussi dans le cadre de toutes sortes de relations, telles que les cadeaux entre clients et prestataires de servicess.Offrir un cadeau à quelqu'un a pour but de lui témoigner de la considération, de l'appréciation ou de la bonne volonté. Qu’il s’agisse d’un objet tangible, d’une expérience, d’un moment partagé ou d’un simple geste, ce rituel trouve ses racines dans une tradition ancestrale. On la retrouve dans toutes les cultures…