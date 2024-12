Égypte. Il faut mettre un terme à la campagne d’intimidation visant Rasha Azab, critique virulente du gouvernement

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent immédiatement mettre fin à la campagne d’intimidation scandaleuse dont fait l’objet Rasha Azab, journaliste et défenseure des droits humains au franc-parler, a déclaré Amnesty International le 17 décembre 2024. Critique virulente de la réaction du gouvernement égyptien face au conflit à Gaza, Rasha Azab fait l’objet de menaces et de manœuvres de […] The post Égypte. Il faut mettre un terme à la campagne d’intimidation visant Rasha Azab, critique virulente du gouvernement appeared first on Amnesty International. ]]>



