Syrie : Une fosse commune à Damas devrait être préservée et faire l'objet d'une enquête

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des chercheurs de Human Rights Watch visitaient le site d’une fosse commune dans le quartier de Tadamon, à Damas, le 11 décembre 2024. Human Rights Watch a pu confirmer l’emplacement exact de cette fosse commune après avoir vérifié une vidéo datant de avril 2013, montrant des exécutions sommaires par les forces gouvernementales syriennes et des milices affiliées. © 2024 Human Rights Watch (Beyrouth) – L’emplacement d’une fosse commune à Damas, en Syrie, et les déclarations des habitants de ce quartier suggèrent que cette zone est une scène de crimes de masse et qu’elle…



Lire l'article complet