Myanmar : un expert de l’ONU appelle à se saisir de l’élan de justice créé par le mandat d’arrêt de la CPI

La décision du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de demander un mandat d’arrêt à l’encontre du commandant en chef de l’armée du Myanmar, Min Aung Hlaing, peut créer une dynamique en faveur de la justice et de l’espoir si elle est saisie et mise à profit dès maintenant, a déclaré lundi un expert indépendant des Nations Unies, à l’issue de réunions à La Haye avec Karim A.A. Khan et son équipe.



