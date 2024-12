Serbie. Les autorités utilisent des logiciels espions et les outils criminalistiques d’extraction de données Cellebrite pour pirater des journalistes et des militant·e·s

par Amnesty International

Les services de police et du renseignement serbes utilisent un logiciel espion avancé, ainsi que des outils de criminalistique mobile pour cibler illégalement des journalistes, des militant·e·s écologistes et d’autres individus dans le cadre d’une campagne de surveillance secrète, révèle un nouveau rapport d’Amnesty International. Ce rapport, intitulé « Une prison numérique » Surveillance et répression de […] The post Serbie. Les autorités utilisent des logiciels espions et les outils criminalistiques d’extraction de données Cellebrite pour pirater des journalistes et des militant·e·s appeared…



