États-Unis : Les séparations de familles à la frontière ont causé des préjudices durables

par Human Rights Watch

Click to expand Image Après avoir appréhendé un père et son fils venant du Honduras près de Mission, au Texas, à la frontière américano-mexicaine, des agents des services frontaliers américains s’apprêtaient à les transférer dans un centre de traitement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US Customs and Border Protection), où ils risquaient d’être séparés, le 12 juin 2018. © 2018 John Moore/Getty Images Près de 1 360 enfants n’ont toujours pas rejoint leurs parents six ans après que le gouvernement des États-Unis les a séparés de force…



