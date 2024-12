Gaza compte le plus grand nombre d’enfants amputés par habitant au monde, selon l’UNRWA

La bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le Hamas fait rage depuis plus d’un an, compte « désormais le plus grand nombre d’enfants amputés par habitant au monde », a souligné vendredi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), relevant que beaucoup subissent des opérations chirurgicales sans même une anesthésie.



