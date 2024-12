Guinée. Les autorités doivent mener une enquête indépendante et impartiale sur les incidents dramatiques survenus au stade de Nzérékoré et le comportement des forces de l’ordre

par Amnesty International

Deux semaines après la mort de dizaines de personnes lors d'un match de football organisé à Nzérékoré le 1er décembre, les autorités guinéennes doivent diligenter une enquête indépendante et impartiale sur les causes de ces décès comme elles s'y sont engagées, et garantir le droit à la liberté d'expression, a déclaré Amnesty International aujourd'hui. « Le silence […]



