Mozambique. Plus de 30 personnes tuées en une semaine, portant à 110 le nombre de manifestant·e·s tués

par Amnesty International

En réaction aux informations fournies par des groupes de la société civile du Mozambique, selon lesquelles le nombre total de victimes s'élève à 110 depuis le début des manifestations, avec 34 personnes tuées au cours des seuls sept derniers jours, la directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International Khanyo Farise a […]



