Russie. Il faut rejeter le projet de loi discriminatoire interdisant aux enfants migrants qui ne parlent pas russe d’être scolarisés

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la Douma d’État (chambre basse du Parlement) en Russie a adopté un projet de loi interdisant aux enfants migrants qui ne parlent pas russe de s’inscrire à l’école, Natalia Zviagina, directrice du bureau de Moscou d’Amnesty International, a déclaré : « Ce projet de loi viole clairement le droit international, que […] The post Russie. Il faut rejeter le projet de loi discriminatoire interdisant aux enfants migrants qui ne parlent pas russe d’être scolarisés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet