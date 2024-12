Liban. Les frappes aériennes israéliennes ayant tué au moins 49 civil·e·s, dont des familles entières, s’ajoutent aux éléments attestant de crimes de guerre

par Amnesty International

Quatre frappes aériennes distinctes menées par les forces israéliennes au Liban, qui ont tué au moins 49 civil·e·s et décimé des familles entières, doivent faire l’objet d’une enquête en tant que crimes de guerre, a déclaré Amnesty International le 12 décembre 2024. En vertu du droit international, les attaques directes contre des civils ou des biens […] The post Liban. Les frappes aériennes israéliennes ayant tué au moins 49 civil·e·s, dont des familles entières, s’ajoutent aux éléments attestant de crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet