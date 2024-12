Haïti. Justice et protection doivent faire suite aux informations faisant état d’un massacre à Cité Soleil

par Amnesty International

Amnesty International condamne le massacre qui s'est déroulé entre les 6 et 7 décembre 2024 dans le quartier de Wharf Jérémie, à Cité Soleil. L'attaque des gangs a entraîné la mort de 180 personnes, a rapporté le bureau du Premier ministre haïtien. « Nous demandons aux autorités haïtiennes et à la communauté internationale de redoubler […]



