Quand les chats améliorent la qualité de vie au sein des Ehpad

par Marie Pelé, Chargée de recherche en éthologie, Institut catholique de Lille (ICL)

Anthony Piermattéo, Professeur de psychologie sociale, Institut catholique de Lille (ICL)

Cédric Sueur, Professeur des Universités en éthologie, primatologie et éthique animale, Université de Strasbourg

Héloïse Vesque-Annear, Doctorante en éthologie et psychologie sociale, Institut catholique de Lille (ICL)

Marine Grandgeorge, Ethologie, Relation Homme - Animal, Médiation Animale, Développement typique et atypique, Université de Rennes 1 - Université de Rennes