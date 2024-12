Iran. La nouvelle loi sur le port obligatoire du voile intensifie l’oppression des femmes et des filles

par Amnesty International

Les autorités iraniennes ont adopté une nouvelle loi draconienne qui efface encore davantage les droits humains des femmes et des filles, en prévoyant la peine de mort, la flagellation, l'emprisonnement et d'autres sanctions sévères pour écraser la résistance en cours contre le port obligatoire du voile, a déclaré Amnesty International mardi 10 décembre. La « Loi sur […]



