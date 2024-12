Victoires pour les droits humains en 2024

par Amnesty International

Juillet France : Dans sa synthèse publiée à la veille des Jeux olympiques de Paris, Amnesty International assurait que l’interdiction faite aux athlètes françaises portant le foulard de participer aux compétitions bafouait le droit international relatif aux droits humains. En octobre, l’ONU a mentionné ce rapport et qualifié les interdictions de « disproportionnées et discriminatoires », et a […] The post Victoires pour les droits humains en 2024 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet