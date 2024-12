Monde. La FIFA confirme que l’Arabie saoudite accueillera la Coupe du monde de football 2034, ce qui met de nombreuses vies en péril

par Amnesty International

Lors du Congrès extraordinaire de la FIFA, ce 11 décembre 2024, la désignation de l’Arabie saoudite comme pays hôte de la Coupe du monde de football 2034 a été confirmée. En réaction, 21 organisations publient une déclaration conjointe qualifiant l’initiative de « moment de grand danger » pour les droits humains. Parmi les signataires figurent des organisations de défense […] The post Monde. La FIFA confirme que l’Arabie saoudite accueillera la Coupe du monde de football 2034, ce qui met de nombreuses vies en péril appeared first on Amnesty International. ]]>



