Mali : L’armée et le groupe Wagner ont commis des atrocités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo publiée sur des réseaux sociaux le 9 novembre 2024, que Human Rights Watch a analysée et geolocalisée comme correspondant au village d’Allaye-Kokolo, situé au bord de la Route nationale 15, entre Mopti et Bandiagara, au Mali. La vidéo montre des hommes armés, certains sur des motos, sur la route, entourés de bâtiments en feu. Un homme peut être entendu parlant le fulfuldé et disant « Dieu est grand, Allaye-Kokolo brûle. » Les forces armées maliennes, appuyées par le groupe Wagner soutenu par la Russie, et des groupes armés islamistes ont…



