Forger la paix en Syrie : grandes opportunités et risques graves

Après la chute du régime de Bachar Al-Assad dimanche, la Syrie est entrée dans une période de profonde incertitude et l'ONU aura un rôle essentiel à jouer pour assurer une transition ordonnée vers des institutions renouvelées et stables, en poursuivant les efforts de rapprochement entre les différents groupes et factions entamés dès le début de la guerre en 2011.



Lire l'article complet