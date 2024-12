Massacre Perpétré par l’Armée en RDC

par Amnesty International

Le 30 août 2023, des militaires congolais ont réprimé avec brutalité une manifestation organisée par un groupe politique et religieux à Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ; ils ont tué au moins 56 personnes selon les chiffres officiels, en ont blessé plus de 80 et en ont arrêté plus de 150. The post Massacre Perpétré par l’Armée en RDC appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet