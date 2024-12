RDC. De hauts responsables de l’armée doivent faire l’objet d’enquêtes pour de possibles crimes contre l’humanité commis dans le cadre du massacre de Goma

par Amnesty International

L’ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), et deux autres hauts responsables de l’armée doivent faire l’objet d’enquêtes pour de possibles crimes contre l’humanité perpétrés dans le cadre de la répression d’une manifestation dans la ville de Goma le 30 août 2023, lors de laquelle au moins 56 personnes ont été […] The post RDC. De hauts responsables de l’armée doivent faire l’objet d’enquêtes pour de possibles crimes contre l’humanité commis dans le cadre du massacre de Goma appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet