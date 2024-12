Europe. La sécurité des Syrien·ne·s en Europe ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des intérêts politiques

par Amnesty International

Réagissant à la décision de plusieurs gouvernements européens de suspendre les demandes d’asile de Syrien·ne·s à la suite du départ du président syrien Bachar el Assad, la directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, Eve Geddie, a déclaré : « La situation en Syrie est extrêmement instable. Cinq décennies de violence et de répression ne peuvent […] The post Europe. La sécurité des Syrien·ne·s en Europe ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des intérêts politiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet