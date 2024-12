Monde. Amnesty International lance sa campagne d’écriture de lettres pour combattre l’injustice dans un contexte d’effondrement de l’ordre mondial

par Amnesty International

Amnesty International lancera le 10 décembre (Journée des droits de l'homme), comme chaque année, sa campagne mondiale d'écriture de lettres pour combattre l'injustice et apporter un soutien aux personnes dont les droits fondamentaux sont en péril, en cette période de grande incertitude quant à l'ordre mondial. Alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient et au […]



