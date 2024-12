Soudan : Crimes de guerre au Kordofan du Sud

par Human Rights Watch

Click to expand Image Image satellite montrant la ville de Fayu, dans le Kordofan du Sud, au Soudan, le 4 avril 2024. Cette image, comparée à une autre image satellite datée du 8 septembre 2023, montre des dommages aux toits en tôle ondulée et divers débris dans la zone du marché, ainsi que des maisons incendiées dans la partie sud de la ville. © 2024 Planet Labs PBC / Airbus / Google Earth / HRW (graphisme). Les Forces de soutien rapide (RSF) et des milices arabes alliées ont perpétré de nombreuses exactions contre des civils dans le comté de Habila, dans l’État soudanais du Kordofan…



