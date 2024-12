Tenir la ligne de front contre la désertification

Selon l'ONU, environ un milliard de personnes âgées de moins de 25 ans vivent dans des régions où elles dépendent de la terre et des ressources naturelles pour leur emploi et leurs moyens de subsistance, mais leur avenir est de plus en plus menacé par la désertification et la dégradation des sols.



