Niger : Un éminent leader de la société civile arrêté arbitrairement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Moussa Tiangari, Niamey, Niger, Juin 2024. © 2024 Amnesty International (Paris) – Les autorités militaires du Niger devraient immédiatement libérer un éminent militant de la société civile et détracteur du gouvernement, détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement ses droits fondamentaux, et abandonner toutes les charges retenues contre lui, ont déclaré Amnesty International, Human Rights Watch et l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains (un programme conjoint de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, et de la Fédération internationale…



