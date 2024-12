Le chef des droits de l'homme de l'ONU déplore une année marquée par un nombre effroyable de morts au Moyen-Orient et ailleurs

Cette année 2024 a été marquée par un nombre effroyable de personnes tuées et gravement blessées dans les conflits, sur les champs de bataille et en dehors, a fustigé lundi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant qu’un mépris du droit international et une indifférence à l’égard des vies civiles ont été mis en évidence lors des conflits en Israël, à Gaza et au Liban, ainsi qu’en Ukraine, en Haïti, au Soudan et au Myanmar.



