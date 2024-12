Turquie. Les autorités doivent acquitter les accusé·e·s du parc Gezi et mettre fin à cette série d’injustices

par Amnesty International

À la veille de ce qui pourrait être la dernière audience du nouveau procès de Mücella Yapıcı, Hakan Altınay et Yiğit Ekmekçi, dont les condamnations initiales et les peines de 18 ans d'emprisonnement en lien avec les grandes manifestations de 2013 ont été annulées l'an dernier, Milena Buyum, responsable de campagne sur la Turquie à Amnesty […]



