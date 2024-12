Syrie : l’offensive rebelle ayant conduit à la chute du régime Assad a fait près d’un million de déplacés

Alors que la chute du Président Bachar Al-Assad marque « un tournant historique », les récents développements en Syrie et l’escalade des hostilités, ont accru les besoins humanitaires dans un pays où plus de 16 millions de personnes dépendaient d’une aide humanitaire et environ un million de personne sont déplacées à l’intérieur du pays.



