Syrie. Il faut saisir l’occasion historique de mettre fin à des décennies de graves violations sous le régime du président Bachar el Assad et d’apporter réparation

par Amnesty International

En réaction à la chute du président syrien Bachar el Assad dans le sillage de la prise de pouvoir par les forces d’opposition de la capitale Damas, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Après plus de 50 années de brutalité et de répression, le peuple syrien a enfin une possibilité de vivre sans crainte […] The post Syrie. Il faut saisir l’occasion historique de mettre fin à des décennies de graves violations sous le régime du président Bachar el Assad et d’apporter réparation appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet