Tchad. Les autorités doivent libérer les proches du leader d’opposition tué qui ont été acquittés et garantir le droit à un procès équitable pour les personnes condamnées

par Amnesty International

Les autorités tchadiennes doivent immédiatement libérer 10 proches du leader d'opposition tué Yaya Dillo Djerou toujours détenus dans la prison de haute sécurité de Koro Toro, bien qu'ils aient été acquittés en juillet des charges retenues contre eux à la suite d'une attaque des forces de sécurité contre le siège du parti de Yaya Dillo



