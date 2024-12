Une aube nouvelle pour la Syrie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une photo du président syrien Bashar al-Assad gît sur le sol tandis qu'un combattant de l'opposition syrienne se tient à proximité, à l'intérieur du palais présidentiel de Damas, en Syrie, le 8 décembre 2024. © 2024 AP Photo/Omar Sanadiki (Beyrouth) - Le gouvernement de Bachar el-Assad a été renversé le 8 décembre 2024 par une coalition de groupes d'opposition armés, marquant la fin de plus de 50 ans de règne du parti Baas en Syrie.Le gouvernement d'Assad a commis d'innombrables atrocités, crimes contre l'humanité et autres abus au cours de ses 24 années de présidence.…



