ONU : Déployer une nouvelle mission en Haïti pour rétablir la sécurité

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le hashtag #HaitiCantWait (« Haïti ne peut pas attendre) était visible sur les écrans des personnes écoutant un discours du Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une réunion du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU, au siège des Nations Unies à New York, le 23 septembre 2024. © 2024 Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP (New York, le 9 décembre 2024) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait autoriser d’urgence et déployer rapidement une véritable mission des Nations Unies en Haïti,…



