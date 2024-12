Vélo ou voiture électrique ? Comment nos choix de mobilité impacteront la santé publique

par Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Aurélien Bigo, Chercheur sur la transition énergétique des transports - chaire Énergie et Prospérité - Institut Louis Bachelier, École normale supérieure, Ensae ParisTech, École polytechnique

Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, Université Paris Dauphine – PSL

Laura Temime, Professor, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Philippe Quirion, Directeur de recherche, économie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)