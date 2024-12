« Il n’y a pas de vie sans terre », affirme une athlète à la réunion des Nations Unies sur la désertification

« Il n'y a pas de vie sans terre saine, car nous ne pouvons pas survivre », selon une athlète olympique qui participe à la réunion mondiale organisée à Riyad, en Arabie saoudite, visant à mettre un terme à la désertification et à la perte de terres, et à promouvoir la restauration et l'utilisation durable des terres.



