Les récents combats ont déplacé près de 280.000 personnes dans le nord de la Syrie, selon l’ONU

Depuis le début de l’offensive éclair menée par le groupe djihadiste Hay’at Tahrir al-Cham (HTC) et d’autres factions rebelles en Syrie, et de leur avancée ce vendredi vers la ville de Homs, après avoir pris le contrôle d’Alep et Hama, près de 280.000 personnes ont été déplacées par les combats dans le nord de ce pays du Moyen-Orient, ont indiqué vendredi des agences des Nations Unies, craignant que ce nombre puisse s’élever à 1,5 million.



