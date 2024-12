Les vaccins peuvent mettre fin au VIH : les gouvernements africains doivent prendre l'initiative de les développer

par Glenda Gray, Distinguished Professor, Infectious Disease and Oncology Research Institute, Faculty of Heath Sciences, University of the Witwatersrand, Executive Director Perinatal HIV Research Unit, Chief Scientific Officer,, South African Medical Research Council

Asa Tapley, Acting Instructor, University of Washington; Research Associate, Fred Hutch Cancer Center); Honorary Senior Lecturer (University of Cape Town), University of Washington