Plus de 11 milliards de dollars réclamés pour aider les enfants et soutenir la santé sexuelle et reproductive

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, l’UNFPA, ont lancé des appels de fonds totalisant plus de 11 milliards de dollars pour aider les enfants et les femmes à travers le monde.

© Nations Unies - jeudi 5 décembre 2024