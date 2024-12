Azerbaïdjan. Les autorités doivent libérer immédiatement le défenseur des droits humains Rufat Safarov

par Amnesty International

En réaction à l’arrestation du défenseur des droits humains azerbaïdjanais Rufat Safarov, la directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale d’Amnesty International, Marie Struthers, a déclaré : « L’arrestation de Rufat Safarov sur la base de fausses accusations de fraude et de hooliganisme est un nouvel exemple flagrant des efforts incessants des autorités azerbaïdjanaises pour […] The post Azerbaïdjan. Les autorités doivent libérer immédiatement le défenseur des droits humains Rufat Safarov appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet