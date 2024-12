Rwanda. Les autorités doivent libérer immédiatement un journaliste et des membres de l’opposition politique incarcérés

par Amnesty International

Les autorités rwandaises doivent libérer immédiatement et sans condition huit membres de l'opposition politique jugés pour avoir participé à une formation sur l'action non violente et la planification de campagnes, ainsi qu'un journaliste poursuivi pour avoir prévu de couvrir l'un de leurs événements, a déclaré Amnesty International à la veille de l'audience de leur procès, […]



