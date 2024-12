Corée du Sud. La loi martiale ne doit pas être instrumentalisée pour restreindre les droits humains

par Amnesty International

En réaction à la déclaration de l’état d’urgence par le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, Boram Jang, chercheuse sur l’Asie de l’Est à Amnesty International, a déclaré : « L’état d’urgence décrété ce 3 décembre en Corée du Sud ne doit pas servir à justifier la répression des droits fondamentaux de la population. « Le président Yoon Suk Yeol […] The post Corée du Sud. La loi martiale ne doit pas être instrumentalisée pour restreindre les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet