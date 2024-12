Arabie saoudite : Des « gigaprojets » bâtis sur des violations des droits des travailleurs

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un ouvrier du bâtiment passait devant une affiche géante montrant les jardins et les canaux du projet King Salman Park, à Riyad, en Arabie saoudite, le 14 décembre 2021. © 2021 Tasneem Alsultan/Bloomberg via Getty Images Les travailleurs migrants en Arabie saoudite subissent des abus généralisés, dont certains s’apparentent à des situations de travail forcé, dans tous les secteurs d’emploi et toutes les régions, notamment dans le cadre de « gigaprojets » médiatisés, financés par le fonds souverain de l’Arabie saoudite ou liés à ce dernier.La FIFA,…



Lire l'article complet