Syrie : la brutalité des années passées ne doit pas se répéter, plaide la Commission d’enquête de l’ONU

« La brutalité des années passées ne doit pas se répéter, sinon la Syrie sera entraînée sur une nouvelle trajectoire d’atrocités », a averti mardi la Commission d’enquête des Nations Unies sur la Syrie, appelant toutes les parties « à rompre avec leurs habitudes et à veiller à protéger et à respecter les civils, leurs droits humains et les conventions de Genève ».



