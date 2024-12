Tirer les enseignements des retraits des missions de paix de l’ONU au Mali et en RDC

par Chiara Lanfranchi, Researcher · CCDP - Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Margaux Pinaud, Project Coordinator, Centre on Conflict, Development & Peacebuilding, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Sara Hellmüller, Senior Researcher at ETH Zurich, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)