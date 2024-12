La Cour internationale de justice examine la question du changement climatique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une audience concernant les obligations juridiques des pays en matière de lutte contre le changement climatique, tenue à la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas, le 2 décembre 2024. © 2024 Peter Dejong/AP Photo Au cours des deux prochaines semaines, plus de 100 pays et organisations internationales participeront à des audiences à la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye dans le cadre de procédures historiques sur le changement climatique.En vertu du droit international, la CIJ examinera les obligations des États pour lutter contre la…



