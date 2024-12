Trois milliards de personnes touchées par la dégradation des sols dans le monde

Trois milliards de personnes dans le monde souffrent de l'impact de la pauvreté et de la dégradation des terres, ce qui « augmentera les niveaux de migration, d'instabilité et d'insécurité au sein de nombreuses communautés », selon le président d'une conférence soutenue par les Nations Unies sur la désertification, la sécheresse et la restauration des terres qui se tient actuellement à Riyad, en Arabie saoudite.



