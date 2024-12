Un éminent avocat des droits humains passé à tabac au Cameroun

par Human Rights Watch

Le 27 novembre, des gendarmes au Cameroun ont arrêté et violemment battu Richard Tamfu, éminent avocat des droits humains, à Douala, la plus grande ville du pays. Cette attaque vicieuse s'inscrit dans le cadre d'attaques officielles contre des avocats, vraisemblablement destinées à les dissuader de faire leur travail. Click to expand Image L'éminent avocat des droits humains Richard Tamfu à l'hopital après avoir été passé à tabac par des gendarmes à Douala, au Cameroun, en novembre 2024. © 2024 Privé Ce jour-là, trois gendarmes sont venus arrêter une cliente de Richard Tamfu…



