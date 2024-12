Guinée : Les droits humains en péril alors que la transition promise se fait attendre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une affiche montrant le général Mamady Doumbouya, dans une rue de Conakry, en Guinée, en septembre 2024 © 2024 Human Rights Watch Les autorités militaires en Guinée ont réprimé l’opposition, les médias et la dissidence pacifique et n’ont pas tenu leur promesse de rétablir un régime civil d’ici décembre 2024.Lorsque le général Mamady Doumbouya a renversé son prédécesseur autocratique, l’ex-président Alpha Condé, il s’est engagé à reconstruire l’État, à respecter les droits humains et à rendre justice. Pourtant, son gouvernement a largement continué…



