Qu’est-ce que la désertification ? Les experts espèrent que cette tendance dévastatrice peut être inversée

Une superficie équivalente à celle de l’Égypte, soit environ 100 millions d’hectares de terres saines et productives, se dégrade chaque année en raison de la sécheresse et de la désertification, principalement dues au changement climatique et à une mauvaise gestion des terres.



Lire l'article complet