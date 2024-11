Arabie saoudite. Il faut libérer les personnes détenues arbitrairement pour s’être exprimées en ligne à l’approche du Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI)

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes doivent libérer immédiatement et sans condition les personnes détenues et condamnées uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression en ligne, alors que le pays s'apprête à accueillir Le Forum annuel sur la gouvernance de l'Internet (FGI) des Nations unies, a déclaré Amnesty International le 28 novembre 2024. Ce forum, qui […]



