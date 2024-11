Russie/Ukraine. La dernière attaque massive de missiles sur des infrastructures critiques est un crime de guerre

par Amnesty International

En réaction à la dernière attaque de grande ampleur de la Russie contre l'Ukraine à l'aide de missiles et de drones, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Ce matin, la Russie a lancé l'une de ses plus vastes attaques de missiles contre l'Ukraine depuis plusieurs […]



